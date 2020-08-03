بالفيديو: دعوة مبكرة لانتخابات تشريعية... آخر الحلول السياسية وأول المطامح الشعبية

للمره الاولى في تاريخ العملية السياسية الجديدة في العراق دعوة مبكرة لانتخابات تشريعية. هي رغبة ومطلب شعبي سرعان ما تحول الى دعوة سياسية لاقت قبولا واسعا.

السادس من حزيران عام 2021، سيلتقي في مراكز الاقتراع الناخبون العراقيون من الشمال الى الجنوب في خامس انتخابات تشريعية تنظمه منذ عام 2003م، مبكره قبل عام من موعدها بعد ان كان من المفترض ان تبدأ في مايو ايار عام 2022.

انتخابات. لقيت ترحيبا اممياً بعد دعوة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لها وترحيب الكتل السياسية بها او باجرائها.

لكنها حسب مختصين تحتاج الى: الاسراع باقرار قانون الانتخابات، اكمال نصاب المحكمة الاتحادية للمصادقة على نتائجها، توفير مبالغ مادية كافية لمفوضية الانتخابات للبدء بالتحضيرات اللوجستية الى الانتخابات بعد ان اكدت المفوضية استعدادها لاجرائها في الموعد المحدد. الانتخابات المبكرة اخر الحلول السياسية واول المطامح الشعبية.