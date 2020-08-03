نائبة تكشف عن خدعة جديدة ابتكرتها حيتان الفساد بشأن محطة بيجي

كشفت النائبة عالية نصيف، الاثنين، عن خدعة جديدة ابتكرتها حيتان الفساد بشأن محطة كهرباء بيجي، فيما طالبت رئيس الوزراء ووزير الكهرباء وهيئة النزاهة والادعاء العام بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية.

وقالت نصيف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بعد ان قمنا بفضح عقد محطتي بيجي الأولى والثانية من خلال سلسلة بياناتنا السابقة، قام الفاسدون في وزارة الكهرباء بالالتفاف وابتكار خدعة جديدة لتمرير نفس العقد وبنفس الاموال، حيث تم ترتيب صفقة لإبعاد شركة أوراسكوم ظاهريا وجلب شركة بغداد التي يملك (ر.ح) حصة فيها لتكون هي الواجهة وتأخذ حصة الجماعة بينما يبقى العقد كما هو، أي أن العقد سيتجزأ لكنه في النهاية يؤدي إلى نفس الاتفاق السابق الذي فيه زيادة مقدارها ٥٥٠ مليون دولار".

وتابعت نصيف "كما أن شركة سيمنس استلمت ٣٠٠ مليون دولار من القرض الألماني للعراق ضمن مشروع محطتي بيجي الأولى والثانية رغم أن العمل لم يبدأ وأن العقد متوقف، لكن الأموال ذهبت لسيمنس والفوائد تزيد عن 20%".، مطالبة "رئيس الوزراء ووزير الكهرباء وهيئة النزاهة والادعاء العام بفتح تحقيق عاجل في هذه القضية وتفادي هدر ملايين الدولارات من المال العام وذهابها إلى جيوب الفاسدين".