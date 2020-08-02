القضاء يعلن اطلاق سراح المتهم الموقوف الحدث محمد سعيد

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الاحد، عن اطلاق سراح المتهم الموقوف الحدث محمد سعيد. وقال المشرف على المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى اطلع على موضوع المتهم الموقوف الحدث محمد سعيد بعد التداول مع دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخصوص الاشكاليات القانونية المتعلقة بموضوعه". واضاف انه "اوعز بمعالجة موضوعه وفق القانون حيث قرر القاضي المختص اطلاق سراحه بكفالة لحين اكتمال التحقيق".

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