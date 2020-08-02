اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن ايداع مفرزة للتوقيف بعد اعتداءها على مواطن باحد اسواق قضاء الحويجة. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت فيديو بشأن قيام مفرزة تابعة للشرطة الاتحادية بالتجاوز على مواطن في احد الاسواق بقضاء الحويجة في محافظة كركوك". Advertisements واضافت ان "قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط وجه بإيداع المفرزة وآمرها التوقيف فوراً وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم وذلك لانتهاكهم معايير حقوق الانسان". واكدت الوزارة على "ضرورة الاحترام الدائم لحقوق الإنسان وتعزيز مبادءه والعمل على ترسيخ ثقافة التعامل الحسن بين رجل الأمن والمواطن"، مشدداً على "عدم التهاون مع أي منتسب ينتهك حقوق الانسان في جميع المفاصل التابعة للقيادة وان تكون الشرطة في خدمة الشعب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تعلن ايداع مفرزة للتوقيف بعد اعتداءها على مواطن باحد اسواق قضاء الحويجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.