اعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الاحد، عن وفاة تسع مرضى بجائحة كورونا خلال ٢٤ ساعة ماضية. وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، أنها "أجرت ٢٩٢٨ عملية فحص خلال يوم، شخصت فيها ٣٣٤ إصابة توزعت: ٢٠٧ اربيل ٣٣ السليمانية ١٧ گرمیان ٧٧ دهوك كما شخصت الوزارة ١٢٢ تعافي توزعت على: ٧٧ اربيل Advertisements ٢٦ گرمیان ٩ دهوك ١٠ حلبجة وتوزعت الوفيات التسع على: ٢ اربيل ٤ سليمانية ٣ دهوك ومنذ تفشي الفيروس في الإقليم، أصيب ١٤٤٦٨، تعافى منهم ٩٢٩٩، وتوفي منهم ٥٦٠ شخصاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموقف الوبائي لليوم الاحد في كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.