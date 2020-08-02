رئيس مجلس القضاء يستجيب لمناشدة مواطنة حقوقية

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الاحد، ان رئيسه استجاب لمواطنة حقوقية ناشدته عبلا موقع التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى اطلع على المناشدة المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المواطنة الحقوقية هدى قيس الدليمي".
واضاف ان "الرئيس وجه لها دعوة للحضور الى مقر المجلس يوم الاحد القادم للقاء مع المختصين للوقوف على الاشكاليات القانونية المتعلقة بموضوعها بغية معالجتها وفق القانون".
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