نجدة بغداد تعلن انتشال اربع جثث من نهر دجلة والبحث جار عن اثنتين

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاحد، عن انتشال اربع جثث من نهر دجلة، فيما اشارت الى ان البحث جار عن اثنتين اخريين.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "زوارق النجدة ومفارز الغواصين تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من انتشال جثث ٤ غرقى ضمن مناطق ابو نؤاس . جسر ديالى. العطيفية. الفحامة".
واضافت "تم التعرف عليهم من خلال ذويهم، وتم تسليم الجثث اجرأت اصولية"، مشيرة الى ان "البحث مازال جاري من قبل غواصي النجدة النهرية عن جثتين ضمن مناطق (عرب جبور. النهروان)".
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