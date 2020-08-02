صحة الكرخ: الاصابات الـ220 بكورونا اليوم من هذه المناطق



أبو دشير -——- ٢

أبو غريب ——— ١١

الاسكان ———- ٢

الاعلام ———- ١٣

البياع ———— ٦

التراث ———- ٥

الحرية ———- ١٢

الدورة ———- ٦

الدولعي ——— ١

الرحمانية ——- ١

السيدية ——— ٨

الشرطة الخامسة ——- ١

الشعلة ——— ١٣

الطارمية ——- ٧

الطوبجي ——- ٣

الغزالية ——— ٥

القادسية ——- ٨

الكاظمية ——- ١٠

الكرخ ———- ٢

المحمودية —— ١٠

المنصور ———- ١

المواصلات ——- ٢

الوشاش ———- ١

اليرموك ———- ١٦

اليوسفية ——— ١

جكوك ———— ١

حي الجامعة —— ٥

حي الجهاد ——— ٨

حي الخضراء —— ٢

حي العامل ——— ٣٠

حي العدل ——— ١٠

سبع البور ———— ١

سكنة جانب الرصافة ——— ٧

محافظة النجف ———٣

محافظة المثنى ——— ١

محافظة ديالى ——— ١

محافظة بابل ———- ١ أبو دشير -——- ٢أبو غريب ——— ١١الاسكان ———- ٢الاعلام ———- ١٣البياع ———— ٦التراث ———- ٥الحرية ———- ١٢الدورة ———- ٦الدولعي ——— ١الرحمانية ——- ١السيدية ——— ٨الشرطة الخامسة ——- ١الشعلة ——— ١٣الطارمية ——- ٧الطوبجي ——- ٣الغزالية ——— ٥القادسية ——- ٨الكاظمية ——- ١٠الكرخ ———- ٢المحمودية —— ١٠المنصور ———- ١المواصلات ——- ٢الوشاش ———- ١اليرموك ———- ١٦اليوسفية ——— ١جكوك ———— ١حي الجامعة —— ٥حي الجهاد ——— ٨حي الخضراء —— ٢حي العامل ——— ٣٠حي العدل ——— ١٠سبع البور ———— ١سكنة جانب الرصافة ——— ٧محافظة النجف ———٣محافظة المثنى ——— ١محافظة ديالى ——— ١محافظة بابل ———- ١ الوفيات:

- وفاة/٦٥سنة/ذكر/حي الرسالة/محلة٨٥٥

- وفاة/٦٨سنة/ذكر/الدورة/محلة٨٥٢

- وفاة/٤٩سنة/انثى/گميرة/ابو ضفة زراعي.

- وفاة/٧٩سنة/ذكر/الحرية/محلة٤٣٨

- وفاة/٨١سنة/انثى/المحمودية/حي الموظفين.



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