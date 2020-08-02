المتحدث باسم الكاظمي يعلن اعتقال منفذ تفجير العبوة داخل عجلة لنقل الركاب في بغداد

اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاحد، عن اعتقال منفذ تفجير العبوة داخل عجلة لنقل الركاب في بغداد.
وقال رسول في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يتابع باهتمامٍ كبيرٍ ملف العناصر الإرهابية التي تحاول العبث بأمن البلاد، حيث وجه بمعرفة حيثيات حادثة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع داخل عجلة لنقل الركاب في بغداد يوم ٢٩ /٧/ ٢٠٢٠ والتي أسفرت عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة خمسة آخرين والتوصل الى الفاعلين".
واضاف ان "الابطال في جهاز الأمن الوطني ومن خلال الجهد الميداني والفني والاستخباري تمكنوا من التعرف على منفذ هذه العملية الإرهابية والتوصل الى معلومات دقيقة عنه وتحديد موقع تواجده"، لافتا الى انه "بعد استحصال أوامر القبض القانونية، تم القاء القبض عليه خلال ٢٤ ساعة من ارتكابه هذه الجريمة من خلال مداهمة الوكر الذي كان يسكنه".
وتابع "كما ضبطت معدات التفجير المستخدمة في هذا الحادث الإرهابي، فضلا عن دلالات أخرى استعملها اثناء التنفيذ"، موضحا انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه اصولياً".
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