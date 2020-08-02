اول مسؤول يستقيل من منصبه احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له الطفل العراقي



اعلن قائممقام قضاء الغراف في ذي قار حسن الخفاجي، الاحد، احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له الطفل العراقي من قبل عناصر قوات حفظ القانون.



وقال الخفاجي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "اذا كان القانون يطبق بهذه الطريقة الوحشية التي تخالف الشرع والأخلاق والانسانية بحق طفل يتيم اعزل مهما كان خطئه وجريرته، فأني لا اقبل لنفسي ولا لسيرتي في الدفاع عن حقوق الناس ان اكون جزء من منظومة تعامل ابنائها بهكذا وحشية وشذوذ".

واضاف "اعلن رفضي واستنكاري وشجبي لهذا التصرف المخزي واعلن امام كل ساحات العراق للمتظاهرين السلميين واولها ساحة الحبوبي ساحة الشرفاء السلميين فقط ومتظاهري مدينتي الغراف الشرفاء انسحابي من تكليفي كقائممقام لقضاء الغراف وساقدم استقالة رسمية بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك بيد محافظ ذي قار معلنآ بذالك انني كنت ولازلت وابقى مع صوت التظاهر السلمي الشريف ولن اخون مبادئي ومطالبهم الحقة بالعيش بوطن يضمن حقوقهم ويلتزمون بواجباتهم".

وتابع "الخزي والعار لكل من اراد ويريد تشويه سمعة العراقيين النجباء اصحاب التأريخ والحضارات".