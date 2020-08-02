جمع تواقيع لاستئناف عقد جلسات البرلمان

كشف النائب محمد البلداوي، الاحد، عن جمع تواقيع لاستئناف عقد جلسات مجلس النواب.

وقال البلداوي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، إن "مجلس النواب لم يحدد موعدا لاستئناف جلساته"، مؤكدا "جمع تواقيع 83 نائبا لاستئناف الجلسات بغية إكمال قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية، فضلا عن تعديل فقرة 3 من قانون المحكمة الاتحادية وإتمام هيكلية المفوضية العليا للانتخابات".

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ودعا إلى "تقديم الدعم اللوجستي الكامل لمفوضية الانتخابات بتهيئة المستلزمات وتحقيق انتخابات نزيهة شفافة بعيدة عن الضغوط"، مطالبا "المفوضية بإكمال هيكليتها بعيدا عن الضغوط والتدخلات خاصة في المحافظات إضافة إلى تدريب العاملين وتوفير الأجهزة".

ولفت إلى "أهمية دراسة الأمور الفنية قبل إجراء الانتخابات المبكرة، ومنها التمثيل السكاني للمحافظات وعدد النفوس والناخبين".