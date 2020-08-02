نائب يدعو الكاظمي لمنح صلاحيات مدير عام لمدراء دوائر الكهرباء بالمحافظات

دعا عضو لجنة الخدمات البرلمانية عباس العطافي، الاحد، رئيس الوزراء لارسال كوادر متقدمة للمحافظات ومنح مدراء دوائر الكهرباء فيها صلاحيات مدير عام لتقديم الخدمات بشكل مباشر وسريع للمواطن، فيما وصف مشروع الربط الخليجي بانه "تحركات اعلامية".

وقال العطافي في حديث لـ الخليج 365، ان "الحكومة الحالية لانستطيع ان نقول انها استلمت تركة ثقيلة من الحكومات السابقة، خاصة فيما يتعلق بالكهرباء على اعتبار ان اغلب وزراءها ومنهم وزير الكهرباء كانوا من العاملين في وزاراتهم ولديهم مناصب ادارية وفنية متقدمة في نفس الوزارات، بالتالي فهم على دراية كاملة بوضع وزاراتهم"، مبينا ان "هناك حاجة لوضع مخطط عمل بياني صحيح وتقديم حلول واقعية لوضع الكهرباء".



واضاف العطافي، ان "رئيس مجلس الوزراء مطالب بارسال كوادر متقدمة الى المحافظات التي تعاني من نقص الطاقة الكهربائية في ظل درجات الحرارة المرتفعة حاليا للوقوف على معاناتهم وتقديم حلول انية سريعة"، مشددا على "اهمية منح مدراء الدوائر في المحافظات صلاحيات المدراء العامين لتقديم الخدمات بشكل مباشر وسريع دون الحاجة الى الروتين القاتل وانتظار الموافقات من المركز".



ولفت الى ان "مايطرح اليوم عن الربط الخليجي هو حديث لايتعدى كونه تحركات اعلامية اكثر من كونها تحركات جدية مهنية لحل ازمة، فهذا الربط تم التفاوض عليه منذ زمن حكومة حيدر العبادي، ثم انتقلت الى حكومة عادل عبد المهدي، واليوم نسمع حكومة مصطفى الكاظمي ايضا تتحدث عن هذا الموضوع"، موضحا ان "الربط بحاجة الى انشاء ابراج وهي بدورها بحاجة الى فترة لاتقل عن سنتين من العمل بسبب بعد المسافة".



واكد العطافي، على "اهمية الحديث بواقعية مع الشعب، فاليوم هنالك في محافظة واسط 200 ميكا واط متوقفة على نصب برجين فقط، فكيف سيتم ربط الاف الابراج من العراق الى الخليج لاستكمال الربط الخليجي"، مشددا على "اهمية ان يكون هنالك عمل جاد ومهني وانشاء خطوط نقل للمحافظات".