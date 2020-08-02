رسول: سنواصل العمل المشترك مع التحالف الدولي وفق إستراتيجية العراق

اكد المتحدث باسم القادء العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاحد، ان العراق سيواصل العمل المشترك مع التحالف الدولي وفق الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة العراقية.

وقال رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العلاقة بين القوات المسلحة العراقية والتحالف الدولي ‬⁩ مبنية على ثلاثة أساسيات: التدريب، التسليح، التجهيز". وأكد قائلا، "‏سنواصل العمل المشترك وفق الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة العراقية ".

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