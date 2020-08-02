الاستخبارات تعلن الإطاحة بـ'عصابة إرهابية' في ديالى

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات، الأحد، عن الإطاحة بـ"عصابة إرهابية" تنقل المواد الغذائية وما يسمى بـ"الكفالات" إلى عوائل عناصر تنظيم "داعش" في محافظة ديالى.



وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة المستمرة من قبل المصادر والتنصت إلى مكالمات مجموعة إرهابية تقوم بإيصال المواد الغذائية وما يسمى الكفالات إلى عوائل عصابات داعش وبعد التعرف على هويات أصحاب هذه الاتصالات، نفذت مفارز مديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب في ديالى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية عملية استباقية".



وأضافت أن العملية "نتج عنها إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في قرية أبو موسى بقضاء المقدادية وضبط بحوزتهم مسدس كاتم، وبعد التحقيق الابتدائي معهم اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، ويعملون نواقل للمواد الغذائية والكفالات لعوائل عصابات داعش الإرهابي وفي نيتهم القيام بأعمال إرهابية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استطاعت الاستخبارات من إفشال مخططهم وتوقيفهم وفق المادة 4/ إرهاب".