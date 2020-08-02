سلطة الطيران التركي تعلق رحلاتها من وإلى العراق

وقالت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "سلطة الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من شهر أيلول القادم".

واوضح البيان، أن "فيما يخص إجراءات السفر لمواطنينا العراقيين لغرض عودتهم من تركيا إلى العراق سوف يتم عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين".