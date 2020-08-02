ارتفاع إنتاج النفط الروسي إلى 9.37 مليون برميل يومياً في تموز

وأفادت وكالة "إنترفاكس" للأنباء، نقلا عن بيانات الوزارة،ب أن "إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد إلى 9.37 مليون برميل يوميا في تموز من 9.32 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران".

وبالأطنان، ارتفع إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي إلى 39.63 مليون طن في تموز من 38.16 مليون في حزيران.

