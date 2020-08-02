المحمداوي يدعو النزاهة للإسراع بكشف مصير اللجان التحقيقية في قضية 'اونا اويل'

وقال المحمداوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "منذ أكثر من أربع سنوات وهيئة النزاهة تعلن عن استمرارها بالتحقيق بتورط عدد من المسؤولين العراقيين بما يعرف بقضية اونا أويل، لكنها إلى الآن لم تعلن عن نتائج إيجابية في الكشف عن المتورطين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".وأضاف أن "التحقيقات بالمحاكم البريطانية في لندن أصدرت أحكاماً على متورطين أجانب في تقديم الرشاوي تتعلق بكبار المسؤولين في وزارة النفط العراقية، ولكن إلى الآن لم تكشف هيئة النزاهة عن مصير التحقيقات وهل وصلت إلى مراحل الحسم".

وأشار المحمداوي إلى "ضرورة الإسراع في إنجاز التحقيقات والتحلي بالشجاعة اللازمة لتنفيذ عملها للقضاء على آفة الفساد وإرجاع أموال العراق المسلوبة وإحالة المتورطين إلى المحاكم المختصة".

