دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، جمال المحمداوي، الأحد، هيئة النزاهة إلى الإسراع في كشفِ مصير التحقيقات في قضية "اونا أويل"، لاسيما بعدما قضت محكمة في لندن بسجن مدير سابق للشركة ثلاث سنوات.
وقال المحمداوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "منذ أكثر من أربع سنوات وهيئة النزاهة تعلن عن استمرارها بالتحقيق بتورط عدد من المسؤولين العراقيين بما يعرف بقضية اونا أويل، لكنها إلى الآن لم تعلن عن نتائج إيجابية في الكشف عن المتورطين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".
وأضاف أن "التحقيقات بالمحاكم البريطانية في لندن أصدرت أحكاماً على متورطين أجانب في تقديم الرشاوي تتعلق بكبار المسؤولين في وزارة النفط العراقية، ولكن إلى الآن لم تكشف هيئة النزاهة عن مصير التحقيقات وهل وصلت إلى مراحل الحسم".
وأشار المحمداوي إلى "ضرورة الإسراع في إنجاز التحقيقات والتحلي بالشجاعة اللازمة لتنفيذ عملها للقضاء على آفة الفساد وإرجاع أموال العراق المسلوبة وإحالة المتورطين إلى المحاكم المختصة".
وأضاف أن "التحقيقات بالمحاكم البريطانية في لندن أصدرت أحكاماً على متورطين أجانب في تقديم الرشاوي تتعلق بكبار المسؤولين في وزارة النفط العراقية، ولكن إلى الآن لم تكشف هيئة النزاهة عن مصير التحقيقات وهل وصلت إلى مراحل الحسم".
وأشار المحمداوي إلى "ضرورة الإسراع في إنجاز التحقيقات والتحلي بالشجاعة اللازمة لتنفيذ عملها للقضاء على آفة الفساد وإرجاع أموال العراق المسلوبة وإحالة المتورطين إلى المحاكم المختصة".
كانت هذه تفاصيل خبر المحمداوي يدعو النزاهة للإسراع بكشف مصير اللجان التحقيقية في قضية 'اونا اويل' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.