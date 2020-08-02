إيرادات الجمارك في تموز تتخطى حاجز 76 مليار دينار

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الأحد،عن إجمالي إيراداتها المتحققة خلال شهر تموز، مبينة أنها تخطت حاجز 76 مليار دينار.





وأضافت أنها ساهمت في "تسهيل دخول آلاف الشحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الإرساليات إلى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لإيصالها إلى المستهلك في ظل الأزمة الحالب" . وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "على الرغم من تصفير الرسوم الجمركية على الكثير من البضائع وقلة الاستيرادات بسبب إغلاق أغلب المنافذ الحدودية جراء جائحة كورونا ، فقد بلغت إجمالي إيرادات المتحققة خلال شهر تموز أكثر من 76 مليار دينار"، مشيرة إلى أنها مستمرة بعملها "لتحقيق أعلى الإيرادات معززين بذلك خزينة الدولة بمليارات الدنانير يوميا".وأضافت أنها ساهمت في "تسهيل دخول آلاف الشحنات من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وعلى مدار الساعة ليلا ونهارا وبجهود ومتابعة مباشرة من قبل الإدارة العليا في الهيئة بغية تسهيل انسيابية دخول الإرساليات إلى البلد للمواد الأساسية والغذائية خصوصا الأدوية البشرية لإيصالها إلى المستهلك في ظل الأزمة الحالب" . وأكدت الهيئة حرصها على "تحقيق المزيد من الإيرادات لدعم خزينة الدولة والمساهمة في الوقوف في وجه الضائقة المالية التي يمر بها البلد".



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