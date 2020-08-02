عدد إصابات كورونا في العالم يتجاوز 18 مليوناً

أفادت بيانات موقع Worldometer الذي يتتبع تفشي جائحة فيروس كورونا، بأن عدد المصابين بالعدوى في العالم تجاوز 18 مليون شخص.
وبلغ معدل الوفيات 6%، وبين الـ6 ملايين حالة نشطة المتبقية في أنحاء العالم، تبقى نسبة الحالات الخطيرة والحرجة نحو (65 ألف شخص).
وأظهرت بيانات الموقع أن عدد الإصابات ارتفع خلال اليوم الماضي بواقع 247 ألف حالة، فيما تم تسجيل 5931 حالة وفاة جديدة.
وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر إصابة مع 4.7 مليون مصاب، تليها البرازيل (2,7 مليون) والهند (1,7 مليون) وروسيا (845 ألفا) وجنوب إفريقيا (503 آلاف).
وكان إجمالي الإصابات في العالم قد تخطى عتبة الـ17 مليونا في 29 يوليو، وعتية الـ16 مليونا في 25 يوليو.
تجدر الإشارة إلى أن إحصائية جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تشير إلى أن مجموع الإصابات لا يزال تحت 18 مليونا بقليل، حيث وصل حتى صباح اليوم إلى 17,85 مليون، منها 685 ألف وفاة و10,55 مليون حالة شفاء، فيما بلغ معدل الإصابات اليومية 258 ألفا خلال اليوم الماضي.
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