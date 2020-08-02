الرافدين يعلن صرف رواتب القطاعات والدوائر الصحية والمستشفيات

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، عن صرف رواتب القطاعات والدوائر الصحية والمستشفيات في بغداد والمحافظات إلكترونياً.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه تم "توزيع رواتب موظفي القطاعات والدوائر الصحية والمستشفيات في بغداد والمحافظات الكترونيا".
وأضاف أنه "تم صرف رواتب الموظفين عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني بطاقات الماستر كارد"، داعيا الموظفين إلى "استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".
وأضاف أنه "تم صرف رواتب الموظفين عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني بطاقات الماستر كارد"، داعيا الموظفين إلى "استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".
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