عمليات بغداد تعلن إجراء 'مسح وتفتيش' في مناطق متاخمة للأنبار

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "قيادة الفرقة ١٧ وبإشراف ميداني مباشر من قبل قائد الفرقة اللواء الركن علي الماجدي وهيئة ركن القيادة وتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي الذي تواجد بالقاطع، وأوجز القادة والآمرين يوم أمس وبمشاركة القطعات الماسكة وتعزيزات إضافية تم مسح وتفتيش مناطق واسعة في الزيدان وامتداداتها باتجاه الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الانبار".وأضافت أنه تم "التواصل والتنسيق مع السكان المحليين لمتابعة أي خلايا إرهابية تحاول العبث بأمن القاطع والمواطنين ومصالحهم الشخصية أو تحاول إعادة نشاطها الإرهابي".

وتابعت القيادة أنه "بعد انتهاء العملية تمت إعادة الانتشار ومسك نقاط جديدة وتعزيز القاطع من قبل أبطال الفرقة ١٧ وأبطال لواء ٢٧ ونصب كاميرات مراقبة وفتح وإدامة بعض الطرق والقناطر التي تسهل عملية حركة ومناورة القطعات بعموم القاطع".

