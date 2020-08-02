الكناني نائباً لنقيب الرياضيين العراقيين

رياضة 2020-08-02 | 08:20 25 مشاهدة انتخبت نقابة الرياضيين العراقيين، الشيخ صباح الكناني، نائباً لنقيب الرياضيين.

النقابة التي يترأسها نجم كرة القدم الدولي السابق غانم عريبي، انتخبت وبالإجماع الكناني، نائباً للرئيس. ويشغل الكناني منصب رئيس مؤسسة الإصلاح والتغيير في العراق. يذكر أن عريبي أصبح رئيساً للنقابة بعد وفاة الرئيس السابق، أسطورة الكرة العراقية احمد راضي بسبب فيروس كورونا.



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