140 سائحاً عراقياً يزورون شرم الشيخ ضمن أولى رحلات 'مصر للطيران'

استقبل مطار شرم الشيخ، أمس السبت، أولى رحلات مصر للطيران القادمة من مطار بغداد، وعلى متنها 140 سائحاً عراقياً لزيارة المدينة والاستمتاع بمعالمها السياحية.

وجاء في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" أن إدارة الرحلات الخاصة بمصر للطيران تعاقدت مع إحدى شركات السياحة على تنظيم سلسلة رحلات مباشرة (شارتر) من بغداد إلى شرم الشيخ خلال أشهر آب الحالي وأيلول وتشرين الأول المقبلين، لنقل مجموعة من السائحين العراقيين إلى مصر.



وتأتي تلك الرحلات في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني لتشجيع الحركة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، والدفع بالحركة الجوية في اتجاه تنظيم المزيد من الرحلات السياحية من وإلى كافة أنحاء العالم.

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