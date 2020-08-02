ولاية أسترالية تعلن حالة الطوارئ إثر قفزة كبيرة في إصابات كورونا

أعلنت ولاية فيكتوريا الأسترالية، حالة الطوارئ بعد تسجيل 671 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وكانت قد سجلت 397 حالة قبل يوم.
وفرضت الحكومة المحلية حظرا ليليا للتجول كجزء من أقسى القيود المفروضة على حركة الناس حتى الآن لاحتواء الفيروس.
وقال رئيس وزراء الولاية دانيل أندروز إن القيود الجديدة، التي ستبقى سارية المفعول لمدة ستة أسابيع حتى منتصف سبتمبر، تسمح لشخص واحد فقط من كل أسرة بالذهاب للتسوق مرة واحدة في اليوم.
ولن يتمكن سكان عاصمة الولاية ميلبورن من الابتعاد عن منازلهم لمسافة تزيد عن خمسة كيلومترات.
وقال رئيس وزراء الولاية دانيل أندروز إن القيود الجديدة، التي ستبقى سارية المفعول لمدة ستة أسابيع حتى منتصف سبتمبر، تسمح لشخص واحد فقط من كل أسرة بالذهاب للتسوق مرة واحدة في اليوم.
ولن يتمكن سكان عاصمة الولاية ميلبورن من الابتعاد عن منازلهم لمسافة تزيد عن خمسة كيلومترات.
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