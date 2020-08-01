مدير صحة كربلاء: نسبة الشفاء في المحافظة تصل الى 65%

اعلن مدير صحة كربلاء صباح الموسوي، السبت، أن نسبة الشفاء في المحافظة تصل الى 65%، معتبراً اياها مؤشراً ايجابياً. وقال الموسوي خلال مؤتمر صحافي في كربلاء حضرته الخليج 365، إن "نسبة الشفاء في المحافظة تصل الى ٦٥ بالمئة وهذا مؤشر ايجابي". وأضاف أن "الاصابات التي تظهر بأعداد كبيرة سببها نحن نجري أكثر من ٦٠٠ مسحة يوميا بدل أن نجري ١٠٠ مسحة يومياً وهذا يكشف أعداد مرتفعة وكشف مصابين أكثر".

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