محافظ كربلاء: غلق المدينة سيستمر الى 13 محرم

اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، السبت، أن غلق المدينة سيستمر الى 13 محرم، مؤكداً أن من يحرض على التجمعات البشرية سوف يحال الى القضاء. وقال الخطابي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة وحضرته الخليج 365، إن "غلق مدينة كربلاء سيستمر الى ١٣ محرم". Advertisements وأضاف "نحن مؤمنون بالشعائر الدينية ولكن الان في الظرف الاسثنائي يجب النظر به ونلتزم بالوقاية والتباعد"، مشدداً بالقول "سوف نطبق وصايا المرجعية الدينية وكذلك خلية الازمة المركزية بمنع التجمعات البشرية". ولفت محافظة كربلاء الى أن "من يحرض على التجمعات البشرية سوف يحال الى القضاء"، مشيرا الى أن "هناك متابعة من قبل القضاء العراقي في شأن الاعتداءات على المتظاهرين وننتظر نتائج التحقيق لاعلانها أمام الاعلام".

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