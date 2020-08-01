اخبار العالم / اخبار العراق

آرسنال يهدم حصون تشيلسي ويتوج بكأس الاتحاد الانجليزي للمرة الـ14 في تاريخه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

2020-08-01 | 20:34

آرسنال يهدم حصون تشيلسي ويتوج بكأس الاتحاد الانجليزي للمرة الـ14 في تاريخه

1,214 مشاهدة

حقق فريق ارسنال الفوز اليوم على نظيره بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
جاء هذا في بعدما كان تشيلسي قد تقدم في النتيجة بهدف نظيف مع بداية اللقاء، وسجله اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة الخامسة.

الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من الفرنسي أوليفييه جيرو وترويض رائع من بوليسيتش الذي أودع الكرة بشكل رائع في شباك الحارس مارتينيز.


سريعًا جاء التعديل من قبل الفرنسي نيكولاس بيبي الذي سدد كرة رائعة على يمين الحارس ويلي كاباييرو، لكن التسلل ألغى الهدف.

وبعدها في الدقيقة الـ 28 حصل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج على ركلة جزاء سجلها بنفسه لتكون هدف التعديل لصالح المدفعجية.

وفي الشوط الثاني سجل أوباميانج هدف التقدم، بالتحديد في الدقيقة الـ 67 من عمر اللقاء، بشكل رائع بعد مراوغة كيرت زوما والتسديد على يسار الحارس.

 

Advertisements

وأصبح أوباميانج هو خامس لاعب في التاريخ يسجل ثنائية أو أكثر في نفس اللقاء على ملعب ويمبيلي أكثر من مرة واحدة، بعد يان رايت، وبريان روبسون ويان راش وإريك كانتونا.

 

بالإضافة لذلك أصبح أكثر من يسجل أهدافًا لكل أندية منذ انضمامه لآرسنال في فبراير 2018 بواقع 70 هدفًا، أكثر حتى من أقرب منافسيه محمد صلاح نجم الذي سجل 68 هدفًا في نفس الفترة.

 

وحصل الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش على بطاقة حمراء في الدقيقة الـ 73 ليصعب الأمور على فريقه الذي استمرت محاولاته للدقائق الأخيرة دون فائدة.

وأصبح كوفاتشيتش هو اللاعب الثاني على التوالي لتشيلسي الذي يطرد في نهائي كأس الاتحاد والسادس في التاريخ منذ بداية البطولة.

بهذه النتيجة يحقق ميكيل أرتيتا اللقب الأول له في مسيرته التدريبية رفقة آرسنال، ويبقى على فرانك لامبارد الانتظار حتى يرفع أول ألقابه لاحقًا.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آرسنال يهدم حصون تشيلسي ويتوج بكأس الاتحاد الانجليزي للمرة الـ14 في تاريخه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا