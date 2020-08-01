2020-08-01 | 20:34
1,214 مشاهدة
حقق فريق ارسنال الفوز اليوم على نظيره تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من الفرنسي أوليفييه جيرو وترويض رائع من بوليسيتش الذي أودع الكرة بشكل رائع في شباك الحارس مارتينيز.
سريعًا جاء التعديل من قبل الفرنسي نيكولاس بيبي الذي سدد كرة رائعة على يمين الحارس ويلي كاباييرو، لكن التسلل ألغى الهدف.
وبعدها في الدقيقة الـ 28 حصل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج على ركلة جزاء سجلها بنفسه لتكون هدف التعديل لصالح المدفعجية.
وفي الشوط الثاني سجل أوباميانج هدف التقدم، بالتحديد في الدقيقة الـ 67 من عمر اللقاء، بشكل رائع بعد مراوغة كيرت زوما والتسديد على يسار الحارس.
وأصبح أوباميانج هو خامس لاعب في التاريخ يسجل ثنائية أو أكثر في نفس اللقاء على ملعب ويمبيلي أكثر من مرة واحدة، بعد يان رايت، وبريان روبسون ويان راش وإريك كانتونا.
بالإضافة لذلك أصبح أكثر من يسجل أهدافًا لكل أندية الدوري الإنجليزي منذ انضمامه لآرسنال في فبراير 2018 بواقع 70 هدفًا، أكثر حتى من أقرب منافسيه محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل 68 هدفًا في نفس الفترة.
وأصبح كوفاتشيتش هو اللاعب الثاني على التوالي لتشيلسي الذي يطرد في نهائي كأس الاتحاد والسادس في التاريخ منذ بداية البطولة.
بهذه النتيجة يحقق ميكيل أرتيتا اللقب الأول له في مسيرته التدريبية رفقة آرسنال، ويبقى على فرانك لامبارد الانتظار حتى يرفع أول ألقابه لاحقًا.
كانت هذه تفاصيل خبر آرسنال يهدم حصون تشيلسي ويتوج بكأس الاتحاد الانجليزي للمرة الـ14 في تاريخه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.