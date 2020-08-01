آرسنال يهدم حصون تشيلسي ويتوج بكأس الاتحاد الانجليزي للمرة الـ14 في تاريخه

جاء هذا في بعدما كان تشيلسي قد تقدم في النتيجة بهدف نظيف مع بداية اللقاء، وسجله اللاعب الأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة الخامسة.

الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من الفرنسي أوليفييه جيرو وترويض رائع من بوليسيتش الذي أودع الكرة بشكل رائع في شباك الحارس مارتينيز.



سريعًا جاء التعديل من قبل الفرنسي نيكولاس بيبي الذي سدد كرة رائعة على يمين الحارس ويلي كاباييرو، لكن التسلل ألغى الهدف.

وبعدها في الدقيقة الـ 28 حصل الجابوني بيير إيمريك أوباميانج على ركلة جزاء سجلها بنفسه لتكون هدف التعديل لصالح المدفعجية.

وفي الشوط الثاني سجل أوباميانج هدف التقدم، بالتحديد في الدقيقة الـ 67 من عمر اللقاء، بشكل رائع بعد مراوغة كيرت زوما والتسديد على يسار الحارس.