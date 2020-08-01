اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 2095 اصابة بكورونا، فيما أكدت شفاء 1841 مصاباً من الفايروس. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (1841) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الكرخ 308

مدينة الطب 100

النجف 201

السليمانية 6

أربيل 93

دهوك 10

كربلاء 101

كركوك 91

ديالى 43

واسط 40

البصرة 194

ميسان 37

بابل 114

الديوانية 83

ذي قار 40

الأنبار 27

نينوى 28

صلاح الدين 23 بغداد/ الرصافة 302بغداد/ الكرخ 308مدينة الطب 100النجف 201السليمانية 6أربيل 93دهوك 10كربلاء 101كركوك 91ديالى 43واسط 40البصرة 194ميسان 37بابل 114الديوانية 83ذي قار 40الأنبار 27نينوى 28صلاح الدين 23 وأضاف البيان أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم: 2095 حالة، وكما يلي: Advertisements

بغداد الكرخ 168

مدينة الطب 40

النجف 67

السليمانية 27

أربيل 195

دهوك 21

كربلاء 264

كركوك 45

ديالى 138

واسط 143

البصرة 295

ميسان 34

بابل 111

الديوانية 94

ذي قار 24

الأنبار 53

المثنى 62

نينوى 1

صلاح الدين 99 بغداد الرصافة 214بغداد الكرخ 168مدينة الطب 40النجف 67السليمانية 27أربيل 195دهوك 21كربلاء 264كركوك 45ديالى 138واسط 143البصرة 295ميسان 34بابل 111الديوانية 94ذي قار 24الأنبار 53المثنى 62نينوى 1صلاح الدين 99 ولفت بيان الصحة الى أن "الوفيات 64 حالة وكما يلي:

بغداد الكرخ 3

النجف 2

السليمانية 9

أربيل 4

كربلاء 3

كركوك 3

ديالى 1

واسط 2

البصرة 5

بابل 13

الديوانية 3

ذي قار 3

المثنى 1

نينوى 2

صلاح الدين 1 بغداد الرصافة 9بغداد الكرخ 3النجف 2السليمانية 9أربيل 4كربلاء 3كركوك 3ديالى 1واسط 2البصرة 5بابل 13الديوانية 3ذي قار 3المثنى 1نينوى 2صلاح الدين 1 وتابع البيان أن "مجموع الشفاء: 89275 (نسبة الشفاء 70.5 %)، ومجموع الاصابات: 126704، والراقدين الكلي: 32624، والراقدين في العناية المركزة: 463، ومجموع الوفيات: 4805".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 2095 اصابة بكورونا وشفاء 1841 مصاباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.