العراق يسجل 2095 اصابة بكورونا وشفاء 1841 مصاباً

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اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 2095 اصابة بكورونا، فيما أكدت شفاء 1841 مصاباً من الفايروس.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (1841) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد/ الكرخ 308
مدينة الطب 100
النجف 201
السليمانية 6
أربيل 93
دهوك 10
كربلاء 101
كركوك 91
ديالى 43
واسط 40
البصرة 194
ميسان 37
بابل 114
الديوانية 83
ذي قار 40
الأنبار 27
نينوى 28
صلاح الدين 23
وأضاف البيان أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم: 2095 حالة، وكما يلي:
بغداد الكرخ 168
مدينة الطب 40
النجف 67
السليمانية 27
أربيل 195
دهوك 21
كربلاء 264
كركوك 45
ديالى 138
واسط 143
البصرة 295
ميسان 34
بابل 111
الديوانية 94
ذي قار 24
الأنبار 53
المثنى 62
نينوى 1
صلاح الدين 99
ولفت بيان الصحة الى أن "الوفيات 64 حالة وكما يلي:
بغداد الكرخ 3
النجف 2
السليمانية 9
أربيل 4
كربلاء 3
كركوك 3
ديالى 1
واسط 2
البصرة 5
بابل 13
الديوانية 3
ذي قار 3
المثنى 1
نينوى 2
صلاح الدين 1
وتابع البيان أن "مجموع الشفاء: 89275 (نسبة الشفاء 70.5 %)، ومجموع الاصابات: 126704، والراقدين الكلي: 32624، والراقدين في العناية المركزة: 463، ومجموع الوفيات: 4805".
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