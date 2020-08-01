ترامب يوافق على إعلان حالة الطوارئ في فلوريدا

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، على إعلان حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا لمواجهة إعصار "إسياس".



وذكر "المركز الوطني الأميركي" للأعاصير أن "إسياس"، الذي تصحبه رياح سرعتها القصوى 120 كيلومترا في الساعة، ضرب جزر الباهاما ويتجه صوب الشمال الغربي. وكانت ولايتا فلوريدا ونورث كارولاينا أعلنتا حالة الطوارئ امس الجمعة، مع اقتراب الإعصار من الساحل الشرقي الأميركي، ما أجبر السلطات على إغلاق مواقع فحوص فيروس كورونا ودفع الناس لتخزين السلع الأساسية في ظل مخاوف من استمرار الأمطار لساعات.وذكر "المركز الوطني الأميركي" للأعاصير أن "إسياس"، الذي تصحبه رياح سرعتها القصوى 120 كيلومترا في الساعة، ضرب جزر الباهاما ويتجه صوب الشمال الغربي. وأضاف المركز أن "إسياس" قد يتسبب في أمطار غزيرة، في الجنوب والمنطقة الشرقية الوسطى بفلوريدا، في وقت متأخر الجمعة، قبل أن يضرب شرقي ولايتي نورث وساوث كارولاينا، مشيرا إلى احتمال حدوث فيضانات بالمناطق المنخفضة في الولايتين.

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