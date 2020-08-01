اعلنت مديرية استخبارات ومكافحة الارهاب في الانبار، السبت، عن ضبط 50 قذيفة معدة للتفجير شرق الرمادي.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم ضبط مخزن للعتاد في منطقة حصيبة الشرقية التابعة لقضاء الحبانية ٢٣كم شرق الرمادي، من خلال معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة لعصابات داعش الارهابي والتي كانت تروم استخدامه في عملياتهم الارهابية في ايام عيدالاضحى المبارك".
وأضاف البيان أنه "بعد تحديد مكان الكدس تم ضبط (٥٠ ) قذيفة للدبابات والمدافع كانت معده للتفجير"، مشيرا الى أنه "تم نقل الكدس الى مكان امن لغرض معالجته".
من جانبه قال الخبير الامني فاضل ابو رغيف، إن "استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار تتمكن من ضبط مخزن للعتاد في منطقة حصيبة بمتابعة دقيقة لعصابات داعش والتي كانت تروم استخدامه بعيد الاضحى وبعد تحديد مكان الكدس تم ضبط (٥٠) قذيفة".
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