أعلن القيادي في تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، اليوم السبت، تأييده لإجراء الانتخابات المبكرة وفق عدة شروط من بينها إعادة المهجرين إلى مناطقهم و"تحرير مفوضية الانتخابات من قبضة الأحزاب المتنفذة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الكربولي يعلن تأييداً مشروطاً لإجراء الانتخابات المبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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