معالجة عبوة لاصقة موضوعة أسفل عجلة أمنية في كركوك

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تشكيل فريق عمل مختص بعد ورود نداء يفيد بوجود عبوة لاصقة أسفل عجلة على طريق بغداد ليتم التوجه الى محل الحادث".

وأضاف البيان، أنه "بعد إجراء التفتيش تبين وجود عبوة لاصقة موضوعة أسفل عجلة تابعة إلى قيادة قوات الشرطة الاتحادية لتتم معالجتها وفق الإجراءات القياسية".

