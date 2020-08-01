انتحار مواطنة داخل منزلها في الغزالية

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مواطنة تولد 1989 اقدمت، اليوم، على الانتحار بواسطة اطلاق النار على نفسها بمسدس داخل دارها في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد".

وأضاف أنه "تم تبليغ دوريات مركز شرطة الغزالية والتي بدورها نقلت الجثة الى الطب العدلي".

