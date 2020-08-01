أفاد مصدر أمني، السبت، بانتحار مواطنة داخل منزلها في منطقة الغزالية غربي بغداد.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مواطنة تولد 1989 اقدمت، اليوم، على الانتحار بواسطة اطلاق النار على نفسها بمسدس داخل دارها في منطقة الغزالية غربي العاصمة بغداد".
وأضاف أنه "تم تبليغ دوريات مركز شرطة الغزالية والتي بدورها نقلت الجثة الى الطب العدلي".
وأضاف أنه "تم تبليغ دوريات مركز شرطة الغزالية والتي بدورها نقلت الجثة الى الطب العدلي".
كانت هذه تفاصيل خبر انتحار مواطنة داخل منزلها في الغزالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.