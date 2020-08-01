الاستخبارات الإيرانية تعلن تفكيك خلية 'إرهابية' تتخذ من أميركا مقراً لها

أعلنت وزارة الاستخبارات الايرانية، السبت، تفكيك خلية ارهابية تتخذ من الولايات المتحدة الاميركية مقرا لها.
وذكرت الوزارة في بيان، ان "الاستخبارات الإيرانية فككت خلية تندر الارهابية التي تتخذ من الولايات المتحدة الاميركية مقرا لها".
وأشارت وزارة الاستخبارات الإيرانية، إلى أنه "تم اعتقال قائد الخلية الإرهابية".
وأشارت وزارة الاستخبارات الإيرانية، إلى أنه "تم اعتقال قائد الخلية الإرهابية".
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