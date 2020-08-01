توقعت هيئة الأنواء الجوية، السبت، أن تسجل جميع المحافظات العراقية درجات حرارة دون الخمسين درجة مئوية غداً الأحد، كذلك توقعت عدم حدوث تغيير بالحرارة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر طقس العراق.. لا درجات خمسينية لليوم الثاني على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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