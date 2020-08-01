الصحة: المباشرة بتوزيع 700 جهاز 'CPAP' في بغداد والمحافظات لمواجهة كورونا





وأشار البلداوي أيضاً، إلى "توزيع 50 جهاز تنفس اصطناعي نوع VENTELATER "، مضيفاً أن "العمل مستمر لتجهيز دوائر الصحة كافة باجهزة اضافية لاستخدامها لعلاج المصابين بفايروس كورونا تنفيذا لخطة الوزارة لمواجهة جائحة كورونا". وقال مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) علي البلداوي في بيان لوزارة الصحة تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الشركة باشرت بتوزيع 700 جهاز تنفس اصطناعي نوع CPAP على دوائر الصحة كافة لاستخدامها للمرضى المصابين بجائحة كورونا ، بعد أن وصل 500 جهاز من إنتاج الشركة الفرنسية و200 جهاز من إنتاج الشركه السويدية".وأشار البلداوي أيضاً، إلى "توزيع 50 جهاز تنفس اصطناعي نوع VENTELATER "، مضيفاً أن "العمل مستمر لتجهيز دوائر الصحة كافة باجهزة اضافية لاستخدامها لعلاج المصابين بفايروس كورونا تنفيذا لخطة الوزارة لمواجهة جائحة كورونا". وبحسب آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة، يبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق 124609، ومجموع حالات الشفاء 87434، ومجموع الوفيات 4741.



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