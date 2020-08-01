أعلن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط، السبت، عن انخفاض الإنتاج النفطي والسعري للفصل الأول من عام 2020.
وأضاف، أن "سعر البرميل انخفض أيضاً لهذا الفصل مقارنة بالفصلين الأول والرابع من عام 2019حيث بلغت النسبة 24.1%- 23.6% على التوالي".
وتابع، أن "مساهمة النفط بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للفصل الأول من سنة 2020 انخفض بمقدار 27.20% مقارنة بالفصل الرابع لسنة 2019، بينما انخفضت الأنشطة غير النفطية بمقدار 16.47% لنفس الفترة بالأسعار الجارية".
ويعتبر العراق أحد الدول الريعية، ويعتمد بشكل كبير على النفط لتمويل موازنته العامة، وبانخفاض أسعار النفط تتأثر الموازنة العامة بشكل كبير، حيث يتم اللجوء إلى الاقتراض لسد العجز.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي للإحصاء: انخفاض الإنتاج النفطي والسعري للفصل الأول من 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.