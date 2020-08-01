المركزي للإحصاء: انخفاض الإنتاج النفطي والسعري للفصل الأول من 2020

وقال الجهاز في تقرير أعده واطلعت عليه الخليج 365، إن "إنتاج النفط الخام انخفض بمقدار 1.1 % للفصل الأول من عام 2020 مقارنة بالفصل الأول من عام 2019 وانخفاضاً مقداره 2.8% مقارنة مع الرابع من عام 2019".وأضاف، أن "سعر البرميل انخفض أيضاً لهذا الفصل مقارنة بالفصلين الأول والرابع من عام 2019حيث بلغت النسبة 24.1%- 23.6% على التوالي".

وتابع، أن "مساهمة النفط بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للفصل الأول من سنة 2020 انخفض بمقدار 27.20% مقارنة بالفصل الرابع لسنة 2019، بينما انخفضت الأنشطة غير النفطية بمقدار 16.47% لنفس الفترة بالأسعار الجارية".

ويعتبر العراق أحد الدول الريعية، ويعتمد بشكل كبير على النفط لتمويل موازنته العامة، وبانخفاض أسعار النفط تتأثر الموازنة العامة بشكل كبير، حيث يتم اللجوء إلى الاقتراض لسد العجز.