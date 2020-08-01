روحاني يجدد عن الحديث عن مراسم عاشوراء في ظل انتشار كورونا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، أن لجنة مكافحة كورونا في بلاده هي الوحيدة المخولة لاتخاذ القرار بشأن مراسم عاشوراء، مبيناً أن 10 محافظات إيرانية تجاوزت ذورة انتشار الفايروس.
ونقلت قناة "العالم" الإيرانية عن روحاني قوله إن "عشر محافظات إيرانية تجاوزت مرحلة الذروة في انتشار كورونا"، مضيفاً: "سنواصل الالتزام بالبروتوكولات الطبية لحين التوصل إلى لقاح لفايروس كورونا".
وأكد أن "التجمهر والتجمعات تحت أي مسمى ما زالت غير مسموح بها"، مبيناً أن "اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا هي الجهة المخولة الوحيدة لاتخاذ القرار حول التجمعات ومراسم عاشوراء والتوصيات الطبية".
وكان روحاني أكد، السبت الماضي، أن إيران ستحيي مراسم عاشوراء لهذا العام، على الرغم من تفشي فايروس كورونا، مضيفاً: "لا يمكن لأحد أن يخلق فجوة بين العلم والدين. سنتقيد بالعلم وسنعمل بما أمر به الدين".
وأكد أن "التجمهر والتجمعات تحت أي مسمى ما زالت غير مسموح بها"، مبيناً أن "اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا هي الجهة المخولة الوحيدة لاتخاذ القرار حول التجمعات ومراسم عاشوراء والتوصيات الطبية".
وكان روحاني أكد، السبت الماضي، أن إيران ستحيي مراسم عاشوراء لهذا العام، على الرغم من تفشي فايروس كورونا، مضيفاً: "لا يمكن لأحد أن يخلق فجوة بين العلم والدين. سنتقيد بالعلم وسنعمل بما أمر به الدين".
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