دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، إلى انتخابات "أبكر" من الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السادس من حزيران من العام المقبل، في حين اعتبر أن الاحتجاجات استمرت بسبب "قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر الحلبوسي يدعو إلى انتخابات 'أبكر' من أجل العراق و'وفاءً لتضحيات أبنائه' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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