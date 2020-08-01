احتراق 6 عجلات عند منفذ زرباطية

أفاد مصدر أمني في واسط، السبت، باحتراق 6 عجلات عند منفذ زرباطية الحدودي مع إيران. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ست عجلات في منفذ زرباطية الحدودية تعرضت للاحتراق". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني تدخلت لإخماد الحريق".



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