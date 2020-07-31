مصرفا الرافدين والرشيد يوجهان فروعهما باستئناف الدوام غداً لاستكمال صرف الرواتب

وجه مصرفا الرافدين والرشيد، الجمعة، فروعهما باستئناف الدوام غداً لاستكمال صرف الرواتب.



واشار الى "ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فايروس وذكر مصرف الرشيد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "استنادا لتوجيهات وزارة المالية وتوجيهات مدير عام المصرف فقد تقرر استئناف الدوام يوم غد السبت للفروع التي لديها توطين والمشمولة بدفع الرواتب بالإضافة الى بعض أقسام الادارة العامة".واشار الى "ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فايروس كورونا ". من جانبه، قرر مصرف الرشيد استئناف العمل لبعض فروعه لاستكمال رواتب الصحة. وذكر المصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، انه "بناء على توجيهات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي ، وجه مدير عام مصرف الرشيد عدد من فروعه في بغداد لاستئناف الدوام يوم غد السبت المصادف ٢٠٢٠/٨/١ لغرض اكمال رفع رواتب منتسبي وزارة الصحة العراقية ".



واشار الى ان "الفروع المشمولة بالدوام كما يلي :

١. الفرع الرئيسي.

٢.فرع ثورة العشرين

٣.فرع الزعفرانية

٤.فرع الحبيبية

٥.فرع حي الرافدين

٦. فرع المرتضى

٧.فرع الرباط

٨. فرع الامام الاعظم

١٠.فرع مدينة الطب

١١. فرع ابو غريب

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