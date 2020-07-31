وفاة طبيب بفيروس كورونا في كربلاء

افاد مصدر طبي في محافظة كربلاء، الجمعة، بوفاة طبيب بفيروس كورونا في المحافظة. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "طبيب اخصائي امراض نفسية توفي اليوم في مدينة الامام الحسين الطبية بمحافظة كربلاء". واعلنت وزارة الصحة والبيئة في وقت سابق من اليوم الجمعة، تسجيل اعلى معدل يومي باصابات كورونا في البلاد.

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