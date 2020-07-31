اعتقال تسعة متهمين على خلفية مشاجرة تسببت بمقتل اربعة اشخاص في ذي قار

اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الجمعة، عن اعتقال تسعة متهمين على خلفية مشاجرة تسببت بمقتل اربعة اشخاص في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة مشتركة من مديرية شرطة قضاء قلعة سكر شمال ذي قار نفذت واجبا أمنيا في قرية الوحدة بناء على معلومات تفيد بحدوث مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية وتسببت بمقتل 4 أشخاص، ليتم وعلى الفور ضرب طوقا أمنيا حول محل ألحادث وفتح تحقيق وإجراء الكشف ومتابعة أطراف المشاجرة والمتسببين وتضييق الخناق عليهم".



واضافت انه "من خلال ذلك تمكنت القوة المنفذة للواجب من القبض على(9) متهمين من أطراف المشاجرة، وضبط بنادق نوع كلاشنكوف عدد 2، و مخازن عدد 6 ، ومن خلال مجريات التحقيق تبين بأن الحادث نتج أثر خلافات حول أرض زراعية،

هذا واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وقررت المحكمة توقيفهم استنادا لأحكام المادة ( 406 قتل عمد ) من قانون العقوبات العراقي".