نائب: لا يمكن اجراء انتخابات مبكرة قبل تشريع قانون المحكمة الاتحادية

اكد عضو مجلس النواب مثنى السامرائي، الجمعة، عدم امكانية اجراء انتخابات مبكرة قبل تشريع قانون المحكمة الاتحادية. وقال السامرائي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"ندعم تحديد موعد انتخاباتٍ مبكرة لكن لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة قبل أن يتم تشريع قانون المحكمة الاتحادية التي منحها الدستور صلاحية المصادقة على نتائجها وقبول أي طعن فيها".



وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اعلن في وقت سابق من اليوم الاربعاء، عن تحديد شهر حزيران ٢٠٢١ موعدا لاجراء الانتخابات المبكرة.

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