الفتلاوي: تحديد موعد الانتخابات خطوة جيدة قد تساهم في إنهاء جزء من الأزمة

اعتبرت رئيس حركة ارادة حنان الفتلاوي، الجمعة، تحديد موعد الانتخابات المقبلة خطوة جيدة قد تساهم في إنهاء جزء من الأزمة.
وقالت الفتلاوي في تغريدة على "تويتر" إن "تحديد موعد الانتخابات القادمة في حزيران ٢٠٢١ خطوة جيدة قد تساهم في إنهاء جزء من الأزمة من خلال رسم خارطة سياسية جديدة".
وأضافت "هي جزء مما التزمت به الحكومة الحالية في برنامجها شرط أن تكون نزيهة وشفافة وبدون ضغوط او تهديد".
واعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، عن تحديد السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لاجراء الانتخابات المبكرة.
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