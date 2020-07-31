على خلفية زيادة الإصابات.. دولة أوروبية تؤجل تخفيف إجراءات ردع كورونا

وصرح جونسون أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، بأن حكومته مضطرة إلى تأجيل الخطوة الجديدة في سبيل تخفيف القيود، والتي كان من المقرر أصلا أن تجري في إنجلترا يوم غد السبت، لمدة أسبوعين على الأقل.

ويعني هذا القرار إبقاء المؤسسات الترفيهية مثل دور المقامرة (الكازينوهات) ونوادي البولينغ وحلبات التزلج مغلقة، مع إلغاء حلفات الزفاف المقررة خلال الفترة المذكورة.



وأعرب جونسون عن تفهمه لأن هذه الخطوة توجه "ضربة حقيقية" لكثير من الناس، مبديا أسفه بهذا الشأن، وتابع: "لكننا ببساطة لا نستطيع المجازفة".

وقال جونسون إن الحكومة ترى حاليا "ضوء تحذير في لوحة القيادة"، مشددا على "ضرورة ضغط دواسة الفرامل بغية عدم فقدان السيطرة على تفشي الوباء".

