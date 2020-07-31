أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن تأجيل المرحلة المقبلة من تخفيف القيود المفروضة في إنجلترا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على خلفية زيادة معدل الإصابات بالوباء.
ويعني هذا القرار إبقاء المؤسسات الترفيهية مثل دور المقامرة (الكازينوهات) ونوادي البولينغ وحلبات التزلج مغلقة، مع إلغاء حلفات الزفاف المقررة خلال الفترة المذكورة.
وأعرب جونسون عن تفهمه لأن هذه الخطوة توجه "ضربة حقيقية" لكثير من الناس، مبديا أسفه بهذا الشأن، وتابع: "لكننا ببساطة لا نستطيع المجازفة".
وقال جونسون إن الحكومة ترى حاليا "ضوء تحذير في لوحة القيادة"، مشددا على "ضرورة ضغط دواسة الفرامل بغية عدم فقدان السيطرة على تفشي الوباء".
كانت هذه تفاصيل خبر على خلفية زيادة الإصابات.. دولة أوروبية تؤجل تخفيف إجراءات ردع كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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