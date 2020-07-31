أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الجمعة، عن عدم رصد إصابات بكورونا خلال اليوم الأخير في المشاعر المقدسة.
واعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 24 وفاة و1686 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال آخل 24 ساعة، مقابل 26 وفاة و1629 إصابة في اليوم السابق.
ولفتت الوزارة إلى عدم رصد إصابات خلال اليوم الأخير في المشاعر المقدسة.
وتماثل 4460 مصابا بـ"كوفيد-19" للشفاء في المملكة منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 235658 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن عدم رصد إصابات بكورونا خلال اليوم الأخير في المشاعر المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.