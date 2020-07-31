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السعودية تعلن عدم رصد إصابات بكورونا خلال اليوم الأخير في المشاعر المقدسة

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أعلنت السلطات الصحية اليوم الجمعة، عن عدم رصد إصابات بكورونا خلال اليوم الأخير في المشاعر المقدسة.

واعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 24 وفاة و1686 إصابة بفيروس المستجد خلال آخل 24 ساعة، مقابل 26 وفاة و1629 إصابة في اليوم السابق.

 

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" أن إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي سجلت في البلاد حتى اليوم أصبح 275905، بما في ذلك 2886 حالة وفاة.

ولفتت الوزارة إلى عدم رصد إصابات خلال اليوم الأخير في المشاعر المقدسة.

وتماثل 4460 مصابا بـ"كوفيد-19" للشفاء في المملكة منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 235658 شخصا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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