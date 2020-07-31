اخماد حريق في بناية تجارية غربي بغداد

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ تخمد حريقا تجدد في بناية هوليوود في منطقة المنصور بمشاركة 3 فرق اطفاء".

وأضاف البيان أن "حادثا في وقت سابق وقع في نفس البناية قبل عدة ايام وتمكنت فرق الدفاع المدني في حينها من انقاذ عدد من الأعمال الاسيويين واخماد الحرق دون تسجيل خسائر بشرية".