إصابات بهجوم استهدف مركزاً تجارياً في برلين

وأوضحت الشرطة أن الهجوم استهدف فرع مصرف يقع في المركز التجاري في منطقة كرويتسبيرغ. ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الشرطة أن العملية الأمنية ما تزال مستمرة، وأن الهجوم تم تنفيذه بهدف السرقة، وليس واضحا تماما ما إذا وقع داخل المركز التجاري أو بالقرب منه.



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