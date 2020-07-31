ضربات جوية وأرضية تستهدف تجمعات لـ'داعش' في كركوك

أعلن المقر المتقدم لقيادة عمليات كركوك، الجمعة، عن استهداف تجمعات لتنظيم "داعش" بضربات جوية وأرضية في محافظة كركوك.

وذكر المقر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بعملية مشتركة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من لواء المشاة ٤٥ قيادة المقر المتقدم لعمليات كركوك ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في اللواء اعلاه وبمشاركة فعالة من طيران الجيش من توجيه ضربات ارضية وجوية مدمرة لتجمعات الدواعش في منطقة وادي الشاي التابعة لقضاء داقوق بمحافظة كركوك".



وأضاف أن "العملية اسفرت عن تدمر عجلتين نوع هونداي يستخدمها الدواعش في تنفيذ عملياتهم الارهابية، كما تم تدمير عجلة نوع بيك اب بالاضافة الى تدمير صهريج لنقل الوقود لعصابات داعش".



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